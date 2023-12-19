ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

GEBZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



ÇOCUK OYUN GRUPLARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1470945

1-İdarenin a) Adı : GEBZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : GÜZELLER MAHALLESİ BAHAR CADDESİ NO:1 41400 GEBZE/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2626420430 - 2626417811 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇOCUK OYUN GRUPLARI b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 kalem toplam 25 adet çocuk oyun grubu.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Eskihisar, Beylikbağı, Ulus mahallelerinde yapılan park alanları ile Cumaköy Mesire alanı. ç) Süresi/teslim tarihi : İşin başlaması ardından 90 gün içinde idarenin talebi doğrultusunda, peyderpey alınacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonraki iş günü işin süresi başlar.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Servisi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi No:1



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: TS 12427 HİZMET STANDART BELGESİ (Yetkili Servisler – Oyun, Spor Ve Av Amaçlı

Alet Ve Makineler İçin – Kurallar 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 1. TURKAK Onaylı TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede Talep Edilen Oyun Gruplarının Sunulan TS EN Evrakındaki Modeller Arasında Olmalıdır.)

2. TURKAK Onaylı TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede Talep Edilen Oyun Gruplarının Sunulan TS EN Evrakındaki Modeller Arasında Olmalıdır.)

3. TURKAK Onaylı TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede Talep Edilen Oyun Gruplarının Sunulan TS EN Evrakındaki Modeller Arasında Olmalıdır.)

4. TURKAK Onaylı TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede Talep Edilen Oyun Gruplarının Sunulan TS EN Evrakındaki Modeller Arasında Olmalıdır.)

5. TURKAK Onaylı TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede Talep Edilen Oyun Gruplarının Sunulan TS EN Evrakındaki Modeller Arasında Olmalıdır.)

6. TURKAK Onaylı TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.