LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1439739

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623038291 - 2623038034 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ HİZMET ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 4.156.505,00 Puan Karşılığı Kan Transfüzyon Merkezi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Toplantı Salonu Eski İstanbul Yolu 10.km Umuttepe Kampüsü İzmit Kocaeli

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2022/2 sayılı Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların(malzemelerin) satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, isteklilerin ÜTS de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün (UBB) sorgulamalarında ürün durumu ‘Kayıtlı’ veya ‘Sistemde Tekil Ürün Var’ şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. [TEKLİF EDİLEN (KAPSAM DIŞI BEYANI OLMAYAN) CİHAZA (MALZEMEYE) AİT UBB’ NİN (ÇOKLU UBB lerde UBBlerinTAMAMININ) BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’NDE VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR . ]

2- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ürünün imalatçısının (üreticisinin) veya ithalatçısının (tedarikçi firmasının) KAPSAM DIŞI BEYANI esas alınacaktır. [KAPSAM DIŞI BEYANI ‘NIN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’NDE VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR .]

İsteklilerin; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan (Kapsam dışı beyanı olan) ürünlerin veya cihazların imalatçısı (üreticisi) veya ithalatçısı (tedarikçi firması) olduğuna dair bilgisi/belgesi yada imalatçı (üretici) veya ithalatçı (tedarikçi firması) firma tarafından yetkilendirildiğine dair yetki belgesi aranacaktır.

3- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2022/2 sayılı Genelgesi gereği , Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için İsteklinin"Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği' kapsamında "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" aranacaktır. Belgeye ait BİLGİLERİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR. (E-İmzalı doğrulanabilir belge ise doğrulama kodu ve doğrulama yapılacak site adını belirtiniz.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplarda teklif edilen " ............ marka ........... model cihazı ve kitleri mutlaka belirteceklerdir. Bu cevaplar orjinal döküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. Cihazlar ve Kitler Cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dokümanlar verilecektir. Firmalar kit ve cihazın menşeileri hakkında bilgi verip, belgelendirecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektör hastanelerine yapılan her türlü Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımları, Laboratuvar işletme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

