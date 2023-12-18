Kocaeli’nin evladı, İzmit Büyükşehir Belediyespor alt yapısından yetişip Kocaelispor altyapısına ve oradan da a takıma yükselip iki lig atlayıp Antalyaspor formasıyla Süper Lig’e yükselen Gökdeniz Bayrakdar, Bodrum forması altında ilk kez Kocaelispor’a karşı forma giyecek. Kandıralı olan Gökdeniz, Kocaelispor sevgisiyle her yerde takdir topladı ve bir dönem hariç sırtından 41 numaralı formayı çıkarmadı. Kocaelisporlu olduklarını her platformda söyleyen Karamürselli Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek 41’i hiç giymedi, kartal kayra gibi Gökdeniz Bayrakdar da 41 sırtından çıkarmadı. Bu geceki maç Gökdeniz için tabii ki çok farklı anlam taşıyacak. Parayı tercih edip Sakarya’ya gittiği için affedilmeyen ‘Muhteşem! Sakaryalı” Burak Süleyman ise, en büyük hayal kırıklığı olmuştu.
18 Ara 2023 - 13:56- Spor Güncelleme:
KOCAELİ’NİN EVLADI GÖKDENİZ 41 NUMARAYI HEP SIRTINDA TAŞIDI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.