KOCAELİ’NİN EVLADI GÖKDENİZ 41 NUMARAYI HEP SIRTINDA TAŞIDI

Kocaeli’nin evladı, İzmit Büyükşehir Belediyespor alt yapısından yetişip Kocaelispor altyapısına ve oradan da a takıma yükselip iki lig atlayıp Antalyaspor formasıyla Süper Lig’e yükselen Gökdeniz Bayrakdar, Bodrum forması altında ilk kez Kocaelispor’a karşı forma giyecek. Kandıralı olan Gökdeniz, Kocaelispor sevgisiyle her yerde takdir topladı ve bir dönem hariç sırtından 41 numaralı formayı çıkarmadı. Kocaelisporlu olduklarını her platformda söyleyen Karamürselli Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek 41’i hiç giymedi, kartal kayra gibi Gökdeniz Bayrakdar da 41 sırtından çıkarmadı. Bu geceki maç Gökdeniz için tabii ki çok farklı anlam taşıyacak. Parayı tercih edip Sakarya’ya gittiği için affedilmeyen ‘Muhteşem! Sakaryalı” Burak Süleyman ise, en büyük hayal kırıklığı olmuştu.