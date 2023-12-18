İzmit Belediyesi ve AÇEV ortaklığında Anne Destek Programı devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) ortaklığında yürütülen Anne Destek Programı devam ediyor. 3-6 yaş aralığında çocuğu olan anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek amacıyla uygulanan Anne Destek Programında anneler çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olurken; çocukları ile etkili iletişim kurarak aralarındaki iletişimi güçlendiriyor.
EBEVEYNLİK BECERİLERİ GÜÇLENİYOR
Anne Destek Programı, AÇEV gönüllü eğitimcisi rehberliğinde haftada bir gün, 15 annenin katılımıyla gerçekleşiyor. Program; annelerin çocuklarının gelişimini desteklemesi, çocuğuyla olumlu bir ilişki kurması ve çocuğun öğrenmesinde yeni deneyimler kazandırması için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlayarak annelerin ebeveynlik becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.