İzmit Belediyesi ve AÇEV ortaklığında Anne Destek Programı devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) ortaklığında yürütülen Anne Destek Programı devam ediyor. 3-6 yaş aralığında çocuğu olan anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek amacıyla uygulanan Anne Destek Programında anneler çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olurken; çocukları ile etkili iletişim kurarak aralarındaki iletişimi güçlendiriyor.

EBEVEYNLİK BECERİLERİ GÜÇLENİYOR

Anne Destek Programı, AÇEV gönüllü eğitimcisi rehberliğinde haftada bir gün, 15 annenin katılımıyla gerçekleşiyor. Program; annelerin çocuklarının gelişimini desteklemesi, çocuğuyla olumlu bir ilişki kurması ve çocuğun öğrenmesinde yeni deneyimler kazandırması için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlayarak annelerin ebeveynlik becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.