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Kocaeli'de sis etkili oldu

Kocaeli'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de sis etkili oldu mask
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Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte İzmit Körfezi'nin İzmit, Derince ve Başiskele kesimleri ile Kartepe ilçesinde görüş mesafesi azaldı.İzmit'in yüksek kesimlerden bakıldığında, Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava bulunuyor.
# Başiskele, Kartepe, açık, Hava

18 Ara 2023 - 14:11 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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