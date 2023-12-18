Kocaeli'de sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte İzmit Körfezi'nin İzmit, Derince ve Başiskele kesimleri ile Kartepe ilçesinde görüş mesafesi azaldı.İzmit'in yüksek kesimlerden bakıldığında, Kartepe ve İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinin sisle kaplandığı görüldü.Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.Kentte sisin etkili olmadığı bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.