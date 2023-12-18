Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy Yakup Altun Stadındaki sentetik çim saha yenileme ve yeni tesis binası projesini yerinde inceledi. Projenin bölgedeki gençlerin spor yapması ve amatör futbol müsabakaları için önemine değinen Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’nin genç sporcularına inanıyorum ve güveniyorum. Buradan nice şampiyonlar çıkacak’’ dedi.

BAŞKAN PROJEYİ İNCELEDİ

Sporun her dalına önem veren ve bu yönde yatırımlar yapılmasına öncülük eden Başkan Büyükakın, devam eden projeleri sahada inceliyor ve detaylı bilgi alıyor. Başkan Büyükakın’a Yakup Altun Stadındaki incelemelerinde AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti. Yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırımla bölgeye ihtiyaç duyulan bir tesis ve idari bina kazandırdıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Buradaki ihtiyacı bölge sakinleri, gençlerimiz ve ilçe belediyemiz gündeme getiriyordu. Burada sahanın FİFA standartlarında yenilenmesinin yanı sıra çok fonksiyonlu idari bina da inşa ediyoruz. İlk etapta bölgedeki 500 gencimiz yararlanacak, daha sonra bu sayı daha da artacak’’ bilgisini verdi.

SAHA VE YENİ İDARİ BİNA

Projede 10 bin m²'lik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Ayrıca alana yeni tesis binası yapılıyor. 68 x105 m’lik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edilecek. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapımına başlanıyor. 3 katman olacak şekilde mıcır serimi yapılarak saha zemini düzenlenecek. Sıkıştırma işlemlerinin ardından ekipler sentetik çim halıları serecek. Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binası da yükseliyor. Tesis binasının ikinci kat döşeme betonu döküldü. Tuğla duvar işlemleri devam ediyor. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak