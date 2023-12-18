Kocaelili annenin evlat nöbeti sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız sürüyor.
10 yıl önce çocuğu Eren’in kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Fadime Aksu, evladını alana kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını söyledi. Evladını HDP ve PKK’dan isteyen anne Aksu, “10 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. 5 yıldır da burada evlat mücadelemi sürdürüyorum. Yılmayacağım, çocuklarımızı alana kadar bir yere de gitmeyeceğiz. HDP ve PKK’dan korkmuyorum. Eğer onlardan korksaydım Kocaeli’den buralara kadar gelmezdim. Kim çocuğumun kaçırılmasına sebep olduysa benden beter olsun. Onlar bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Madem öyle kendi çocuklarını dağa yollasınlar. Ne diye bizim çocuklarımızın hayatını karartmalarına sebep oldular” dedi.
Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aksu, “Oğlum, ne olursun gel. Devletimize teslim ol. Hiçbir zaman buraya geleceksin diye ceza alacağını sanma. Sizi orada içeri atarlar diye korkutmalarına kanmayın. 50’ye yakın çocuğumuz teslim oldu. Korkma oğlum, artık gel” ifadelerinde bulundu.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.