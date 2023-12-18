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Reis de Körfez de uçuyor, nazar değmesin!..

Kocaelispor’da yarınki Bodrum maçı hazırlıkları tamamlandı. Son taktik çalışmayı yapan takım kampa girdi. Takımın dünkü idmandaki hırsı yüzüne yansımıştı. Amaral da bunun en iyi örneği oldu

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Reis de Körfez de uçuyor, nazar değmesin!.. mask

ADETA UÇUYOR

Bunlardan biri de asist kralımız Portekizli 41 Reis Amaral’dı. 41 numaralı formanın hayli yakıştığı asistçi ve golcü Amaral, Bodrum maçı için özel olarak bileniyor. Bu akşamki maçta yine on birde yerini alacak olan Amaral, Tanke’nin yokluğunda Koaukou’ya asist yapmaya çabalayacak ve fırsatını bulursa da golünü atacak.
# TANKE, bodrum

18 Ara 2023 - 14:25 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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