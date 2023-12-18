Reis de Körfez de uçuyor, nazar değmesin!..

ADETA UÇUYOR
Bunlardan biri de asist kralımız Portekizli 41 Reis Amaral’dı. 41 numaralı formanın hayli yakıştığı asistçi ve golcü Amaral, Bodrum maçı için özel olarak bileniyor. Bu akşamki maçta yine on birde yerini alacak olan Amaral, Tanke’nin yokluğunda Koaukou’ya asist yapmaya çabalayacak ve fırsatını bulursa da golünü atacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.