Reis de Körfez de uçuyor, nazar değmesin!..

ADETA UÇUYOR

Bunlardan biri de asist kralımız Portekizli 41 Reis Amaral’dı. 41 numaralı formanın hayli yakıştığı asistçi ve golcü Amaral, Bodrum maçı için özel olarak bileniyor. Bu akşamki maçta yine on birde yerini alacak olan Amaral, Tanke’nin yokluğunda Koaukou’ya asist yapmaya çabalayacak ve fırsatını bulursa da golünü atacak.