Nuri Avcı dostlarını ağırladı

Emekli Bürokrat Nuri Avcı, yıllardır istikrar içinde gerçekleşen ve geleneksel hale gelen yemekli toplantısında; İstanbul, Yalova ve Kocaeli’den katılan dostlarını ağırladı. Eski bürokrat Nuri Avcı’nın aralık ayı toplantısına; KOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ Şirin, e. Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Güneş, KBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, Av. Ruhittin Sönmez, Diş Hekimi Ömer Erdal, Yalova Taşköprü Belediyesi eski Başkanı Şaban Ertan, Emekli Kocaeli Defterdarı Süleyman Dal, Akçakoca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Polis Müfettişi Ahmet Yılmaz, Sağlıkçı Süreyya Öngün, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Koreana Otel’in İşletmecisi Sadettin Acar, Yalova Kabaklı Köyü Muhtarı Çetin Kaya, Jeofizik Mühendisi Ahmet Güneş, Yeminli Tercüman Cemal Barış, Av. Alperen Erdal, İzmit Belediysi e. Zabıta Müdürü Erdoğan Alkan ve Nuri Avcı’nın Kocaeli’de yaşayan akrabaları katıldı. 1 Temmuz 1937 doğumlu emekli Bürokrat Nuri Avcı; Ayva Tatlısı ikram edilen davetine gelen dostlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Toplantı söylenen şarkılar ve katılanların görüş ve değerlendirmelerini aktarmaları ile sona erdi.