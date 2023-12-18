Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne düşen temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, bugün çekilen kura ile belirlendi.
Kura töreni, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleşti.
RAKİP SPARTA PRAG
Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Turun ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.
İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER
Feyenoord-AS Roma
AS Milan-Rennes
Lens-Freiburg
Young Boys-Sporting Lizbon
Benfica-Toulouse
Braga-Karabağ
Galatasaray-Sparta Prag
Shaktar-Marsilya
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.