Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray camiasını ve taraftarını üzecek flaş bir gelişme yaşandı.343 Digital'in haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Özbek, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Ayrıca Dursun Özbek'in durumunun çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacağı kaydedildi.Ayrıca Galatasaray'ın bugün yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı ertelendi.