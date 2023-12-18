Galatasaray camiasını ve taraftarını üzecek flaş bir gelişme yaşandı.343 Digital'in haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Özbek, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Ayrıca Dursun Özbek'in durumunun çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacağı kaydedildi.Ayrıca Galatasaray'ın bugün yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı ertelendi.
- Spor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.