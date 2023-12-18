Sigara tiryakilerine sigarayı bıraktıracak zam geliyor

Sigara ve alkol ürünlerinin fiyatındaki ÖTV tutarı, her 6 ay Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar yükseliyor. ÜFE, Temmuz ayından itibaren yüzde 14 arttı ve bu yılın son 6 ayında da yüzde 16 artması bekleniyor. Yeni yıldan itibaren sigaralar, en az 52 TL olacak şekilde satılacak.

SİGARADAN 3 AYRI VERGİ ALINIYOR

Sigaradan 3 farklı vergi alınıyor. Bir adet sigara için 22,22 lira tutarında asgari maktu vergi ve paket başına alınan 1,1043 lira tutarındaki maktu vergi mevcut. Ayrıca yüzde 63 oranında alınan nispi vergi tutarı da sigaradan alınan vergilerden biri.

Aralık ayının gelişiyle, Üretici Fiyat Endeksi’nin asgari olarak yüzde 16 oranında olması bekleniyor. Bu da bir paket sigara için asgari maktu vergisinin 25,78, maktu vergisinin ise 1,28 lira olması anlamına geliyor. Böylelikle bir paket sigaradan alınan ÖTV’nin en az 27 lira 6 kuruş olması bekleniyor. Fakat rakamın satış fiyatının yüzde 63’ünden daha az olamayacağını belirten bir sigara vergisi koşulu olduğundan, sigaradan alınan ÖTV, 42,96 TL olacak. Yüzde 20 oranında alınan KDV ile birlikte, 1 paket sigaranın en az 51,5 lira olacağı öngörülüyor.