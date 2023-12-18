Kuruçeşme Pazarı’nı ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Pazar Alanında kurulan pazarda esnafı ziyaret etti. Pazar ziyaretinde Başkan Hürriyet’e Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Koordinatör Ozan Aksu eşlik etti.
PAZARLARIMIZA GEREKEN ÖNEMİ VERİYORUZ
Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Hürriyet, tüm esnafa bereketli ve bol kazançlar diledi. Başkan Hürriyet, "Hizmetlerimizi esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önüne alarak gerçekleştiriyoruz. Pazarcı esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi ve vatandaşlarımız daha rahat alışveriş yapabilmeleri adına pazarlarımıza gereken önemi veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.