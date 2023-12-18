Sen Anlat İzmit, Tavşantepe Mahallesinde vatandaşları dinledi 

İzmit Belediyesi, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sen Anlat İzmit’ programı bu sefer Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleşti.
TALEPLER NOT ALINDI
Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti de ifade eden bölge sakinleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.