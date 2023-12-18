İlaca yüzde 25 zam geldi: Firmalar ilaç tedarikini kesti

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı 16 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilaç fiyatlandırmasında uygulanan güncel Euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseltildi.

Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve ilaç fiyatlarına yüzde 25 zam uygulanacak.

Kararnamenin açıklanma ve uygulanma süreleri arasında 10 günlük bir boşluk bırakılması, firmalar ve depoların kârlı satış yapabilmek için ilaç teminini 25 Aralık sonrasına ertelemesine neden oldu.

Ankara Eczacılar Birliği Başkanı Taner Ercanlı ve İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan konuya ilişkin sozcu.com.tr'ye yaptıkları açıklamalarda uygulama süresinde daha önce hiç bu kadar uzun bir boşluğun bırakılmadığını ve alınan kararın suistimallere sebep olacağının hesaplanması gerektiğini söyledi.

'UYGULAMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLSİN'

Ankara Eczacılar Birliği Başkanı Taner Ercanlı, eczanelerin ilaç tedariği konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek "Eczanelerin ilaç tedariği ilaç depoları tarafından sağlanıyor. Depolara ise firmalar kanalıyla ilaç geliyor. Şu an ilaç depoları bizlere firmaların kendilerine ilaç sağlamadığını söylüyor" dedi.Eczacıların, özellikle nöbetçi eczaneleri şu anda ilaç bulmakta çok büyük problemler yaşadığını belirten Ercanlı, hiçbir şekilde hastanın ilaca erişiminde problem olmaması ve bu tarz durumlarda da bu işin bileşenlerinin hassasiyetinin daha yüksek olması gerektiğini söyledi.

Normalinde zamların açıklanma ve uygulanma sürelerinin bu kadar uzun olmadığını belirten Ercanlı, "Önceleri cuma günü karar açıklanıyordu ve pazartesiden itibaren geçerli olmaya başlıyordu. Arada bu kadar uzun bir süreç olmuyordu. Sıkıntının temeli geçerlilik tarihinin çok geç olması" dedi.

Ercanlı, ya firmaların ilaç tedarikini sağlaması ya da uygulama tarihinin öne çekilmesi gerektiğini söyledi.

HASTALAR MAĞDUR

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan da eczanelerin ilaç temin etmekte sıkıntı çektiğini ve problemin tamamen 15 Aralık'ta açıklanan kararnamenin 25 Aralık'ta yürürlüğe girecek olmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

"Bu aradaki sürenin anlamsız bir biçimde hem hasta hem de eczane mağduriyeti yarattığı açık bir gerçek" diyen Özcan, "Daha önce bu kadar uzun bir süre hiç olmamıştı. Şu andaki süre gerçekten mağduriyet yaratacak boyutta. Bugünden itibaren de ilaç temin edebilmek için boğuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eczacıların duruma çok öfkeli olduğunu ve hastaların gerçek anlamda mağdur bırakıldığını söyleyen Özcan, "Kararname açıklandığı an suistimal edilmemesi için ertesi gün yürürlüğe girmesi gerekirdi. Böyle boşluk bırakıldığında suistimal edeni çok olur" dedi.

HEM FİRMA HEM DEPOLAR PROBLEM YARATIYOR

Hem depoların hem ilaç firmalarının ilaç temini konusunda problem yarattığını belirten Özcan, " Şu an depo da firmadan almak istediğinde firma bunu öteleyerek zam sonrasına bırakırken, firmalar da eczanelere ilaç tedariğinde aynı mantığı uyguluyor" dedi.

Firmaların ve depoların eczanalere ilaçları 25 Aralık'tan sonra zamlı bir şekilde satmak için sakladığını söyleyen Özcan, bu durumun hasta mağduriyeti yarattığını belirtti.

Özcan, bazen hasta reçetelerindeki hiçbir ilacı temin edemediklerini bazen ise yeterli sayıda temin edemediklerini söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ