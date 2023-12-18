Anne ve oğlu korkunç kazada hayatını kaybetti! Doğum gününde...

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.Bu arada ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri belirtildi.
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# kaza, sevk edildi, sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.