Anne ve oğlu korkunç kazada hayatını kaybetti! Doğum gününde...

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.Bu arada ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri belirtildi.