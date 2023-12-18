ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’ın da katıldığı kura çekiminde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş ile eşleşti. 2 Ocak tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleşecek.
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İzmit’in Perileri Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşti
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşti. İzmit’in Perileri Beşiktaş’ı mağlup ederse Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde edecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.