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İzmit’in Perileri Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşti

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşti. İzmit’in Perileri Beşiktaş’ı mağlup ederse Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde edecek

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İzmit’in Perileri Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşti mask
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ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’ın da katıldığı kura çekiminde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş ile eşleşti. 2 Ocak tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleşecek.
# Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, türkiye

18 Ara 2023 - 17:12 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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