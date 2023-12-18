4 dolara aldı: 107 bin dolara sattı

ABD'nin Virginia eyaletinde Jessica Vincent isimli kadın, ikinci el mağazasından 3.99 dolara vazo satın aldı. Satın aldığı vazonun altına "M" harfinin kazındığını gören Vincent, vazoyu internette araştırdı.
Vazonun altından bulunan "M" harfinin, venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini düşünen Vincent, bir müzayede eviyle iletişime geçti.
CNN'de yer alan habere göre, Vazonun, İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın 1940'lı yıllarda yaptığı "Pennellate" serisinin bir parçası olduğu belirlendi.
Wright Müzayede Evi'nin başkanı başkanı Richard Wright, "Fotoğrafları gördüğüm anda gerçekten iyi bir hisse kapıldım" dedi. Vazo, Avrupa'da bir sanat koleksiyoncusuna 107 bin 100 dolara satıldı.
Mağazada vazoyu gördüğünde "değerli bir eser" olduğunu anladığını aktaran Vincent, "Vazonun, bin dolar ya da 2 bin dolar edecek bir parça olabileceği hissine kapıldım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.