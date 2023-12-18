Ekrem Can’ın ölümünün ardından, Ağra yönetime dahil oldu

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can’ın hayatını kaybetmesi Kocaelispor camiasını derinden üzdü. Ekrem Can’ın vefatının ardından yeni yönetime yedek listenin ilk sırasında yer alan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra dahil oldu. İlerleyen günlerde ise Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un yönetim kurulunu toplaması bekleniyor. Ekrem Can hayatını kaybetmesinin ardından Asbaşkanlık görevini kimin yürüteceği henüz bilinmiyor.