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Yılbaşı ağacı süslemek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacına süs ve dileklerini asmak isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Yılbaşı ağacı süslemek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale mask

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya geldi.Öğrenciler, üniversitenin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.Etkinliklere başlayan öğrencilere, okulun güvenlik güçleri müdahale etti. Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaynak: cumhuriyet
# yeni

18 Ara 2023 - 17:36 - Asayiş

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