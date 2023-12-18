İzmit’te Özcan Teras’ın SERÜVEN adlı eserleri sergilendi

Eski Fotoğrafçılık Derneği Başkanı Özcan Teras, geçtiğimiz yıl ilk olarak Bursa’da gerçekleştirdiği Serüven adlı sergisini bugün saat 17.00’da İzmit Kandemir Sigorta’da sevenleriyle buluşturdu. 12 eserden oluşan sergiye çok sayıda sanatsever ve İzmit Kültür Müdürü Fatih Taşdelen katıldı.

“İNSANLIĞIN EVRİMİ”

Sergi sırasında söz alan Özcan Teras, “ 12. Fotofest Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali için ürettiğim bu sergiyi hazırlarken, insanlığın yüz binlerce yılda geçirdiği evrim ile yaşanan bu evrimin yataği olan dünyamızın milyarlarca yıllık var oluşundan yola çıktım. Bu sürecin sonunda da geldiğimiz yerin insanlık ve doğa açısından düşünülmesini ve değerlendirilmesinin izleyiciler tarafından yapılmasını istedim. Sergidek fotoğraflar sıralıdır ve bu sıra ile soldan sağa doğru izlerken ilk sıradaki metni hatırlarsanız, duygulanımı yakalayabilirsiniz. Fotoğraflann tamamına yakını instagram sayfamda yer almaktadır.

“FOTOĞRAFLAR BİZİMLE İLİŞKİ KURARLAR”

Fotoğraflann ışıklı ekranlarda sadece fikir verdiği, bir vitrin oluşturduğu düşüncesindeyim. Gerçek ürünler ise ancak bir yüzeye basıldığında, bir duvara asıldığında, bir albümde yer aldığında fotoğraftır ve orada değerlerini bulurlar, bizimle ilişki kurarlar, yanına taşınırlar.

“ÇALIŞMALARA IŞIK YAKACAKSINIZ”

Sizlerden isteğim; sergimi gezerken, sizde biraktıği etkiyi, şiirlerinize, öykülerinize, resimlerinize, seramiklerinize, heykellerinize yansıtmanız, bıraktığım yerden sizin hayalleriniz ile bir adim daha ileriye taşıyarak yeni üretimlere işık yakmanızdır. İnanıyorum ki siz de, sizin çalışmalanınızı da aşacak başka çalışmalara ışık yakacaksınız” şeklinde konuştu.

“FOTOĞRAF SANATÇILARININ YANINDAYIZ”

İzmit Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, “Fotoğrafçılık sanatı tükenmek üzere biz de olabildiğince destek olup bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Fotoğraf sanatçılarının yanındayız. Buradaki serginin hikayesini çok beğendim. Her fotoğrafta hikaye ararım beklentimi karşıladı” şeklinde konuştu.

M. ÖZCAN TARAS KİMDİR?

Hereke/Kocaeli doğumlu. A.D.M.M.A ( Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlik Akademisi Yüksek Okulu)' dan 1981 yılinda Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 2014 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 26 Aralık 1989'da KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği)'ne üye oldu. 1990 yılında bir dönem KASK Yonetim Kurulu'nda yer aldı. 1997 yılında tekrar KASK Yönetim Kuruluna seçildi. 1998 yılından 2002 yılına kadar 4 yıl KASK'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 1997 yılında İzmitte ilk kez Fotoğraf Günlerini başlattı. KASK Saydam Dergisini çıkarttı, temel ve ileri düzey eğitim seminerlerinde eğitmen olarak görevier aldı, yerel ve ulusal ortamlarda düzenlenen fotoğraf yanşmalan seçici kurul üyeliklerinde bulundu. İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolanının kuruluşunu ve kuruluşundan itibaren sergilenen oyunlan beş yıl süreyle fotoğrafladı. Tiyatronun arşiv çalışmasına öncülük etti. Fotoğraflan, broşürler, albümler, afişler, kataloglar ve basında yer aldı. Bu fotoğraflann bir kosmi halen Şehir Tiyatrolan fuayesinde sergilenmekte. 2001 yılında Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Fotoğraf Derneklerini temsil eden TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanat Dernekleri Birliği) Genel Sekreterliğine seçildi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) kuruluşunungerçekleştirilmesi çalışmalarına öncülük etti. 30 Mayıs 2003 tarihinde merkezi Kocaeli olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun kurucu başkanlığını yaptı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.