Erdoğan, Orban'la bir araya geldi: Hediyeleri TOGG ve Macar atı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan’a geldi.
Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’na inen Erdoğan, başkent Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı.
Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan, Sandor Sarayı’nda Macar mevkidaşı Katalin Novak bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirmek üzere Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı’na geldi.
Erdoğan ve Orban ikili toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler hediye takdiminde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine at hediye eden Orban’a, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılı dolayısıyla "HU TR 100" plakalı “TOGG" elektrikli otomobil hediye etti.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.