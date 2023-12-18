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Adliyede rüşvet skandalı: Katip tutuklandı

Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan katip A.Y. tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Adliyede rüşvet skandalı: Katip tutuklandı mask

Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y.'nin rüşvet aldığı yönünde ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ekip görevlendirildi.

Katibin görev yaptığı mahkemeye giden ekip, A.Y.'yi rüşvet alırken yakaladı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yakalanan A.Y. tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
# cumhuriyet, ceza

18 Ara 2023 - 19:06 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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