40’LARINDA SAĞLIKLI BESLENMEYE BAŞLA ÖMRÜNE 10 YIL EKLE

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“40’larınızda daha sağlıklı beslenmeye başlamak, yaklaşık yarım milyon gönüllünün verilerini analiz eden bir çalışmaya göre yaşam beklentisini önemli ölçüde artırabilir. Nature Food dergisinde yayımlanan araştırma, tipik bir Batı diyetinden daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçmenin, erkeklerin ve kadınların yaşamlarına yaklaşık olarak sırasıyla 10.8 ve 10.4 yıl ekleyebileceğini gösteriyor. En az 30 yıl boyunca yürütülen bu çalışma, sürekli bir sağlıklı beslenme düzeninin bu uzun ömürlülük avantajları için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Önemli bir şekilde, 40’larında daha sağlıklı beslenmeye geçen bireyler, benzer değişiklikleri daha ileri yaşlarda, örneğin 70 yaşında yapanlara göre daha fazla yaşam beklentisi kazandı. Çalışma, büyük beslenme değişikliklerinin önemini vurguluyor ve uzamış ömür ile ilişkilendirilen belirli besin gruplarına işaret ediyor. Kuru yemişler, baklagiller ve tam tahıllar (*) özellikle faydalı olarak tanımlandı, şeker içeren içeceklerin ve kırmızı et tüketimini sınırlamanın ise olumlu sonuçlara katkı sağladığı belirtildi.

Araştırmacılar, bulgularına dayanarak sağlıksız gıdalara vergi koyma ve daha sağlıklı alternatifleri sübvanse etme gibi politika müdahalelerini öneriyor.”

Günümüzde uzmanlar sağlıklı beslenmek için bolca mevsim sebzesi yenmesini öneriyorlar. Bu mevsimin en değerli sebzeleri de lahanagiller veya turpgiller ailesi denilen kükürtlü sebzeler. Karnabahar, brokoli, lahana, mor lahana, roka, Brüksel lahanası gibi sebzeler sağlık için çok yararlı bileşikler içeriyor.

Not: Biz gluten içeren tahıllardan, tam tahıl da olsa uzak duruyoruz.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.medicaldaily.com/switch-healthier-diet-your-40s-study-says-it-can-add-10-years-life-471145

Makale: DOI: 10.1038/s43016-023-00868-w