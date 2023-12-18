Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı, 3 kişi tutuklandı

Ece Ronay’ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Ece Ronay’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen ve aralarında Ece Ronay’ın da olduğunu 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na götürülürken, 18 yaşından küçük diğer şüpheli Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na götürüldü.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Ece Ronay, 'Mala zarar verme' ve B.E. ise 'Silahla tehdit' suçundan adli kontrol talebiyle, M.S.A., S.G. ve U.E. ise 'Silahla tehdit', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



RONAY VE 1 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ece Ronay hakkında 'Mala zarar verme', B.E. hakkında ise 'Silahla tehdit' suçundan, yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 'Silahla tehdit', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sevk edilen M.S.A., S.G. ve U.E. hakkında tutuklama kararı verdi.

Kaynak: sözcü