Adnan Oktar örgütüne yardım ettiği iddia edilen AKP yöneticisi haberleri engelletmişti: Mahkemeden sansürü kaldırma kararı

Adnan Oktar suç örgütüne beraat kararı veren hakim ve savcılarla ilgili açılan davaya AKP MKYK üyesi Hayati İnanç'ın müdahale ettiği ileri sürülmüş, İnanç hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Adnan Oktar suç örgütünün eski mensuplarından Özkan Mamati ve iş insanı Fırat Develioğlu, AKP’li İnanç hakkında "adil yargılamayı etkilemek" ve "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yardım" suçlamalarıyla savcılığa başvurmuştu. Konuyla ilgili yapılan haberlere ise AKP’li İnanç’ın talebiyle erişim engeli getirilmişti.

Erişim engeli kararına karşı yapılan itirazı Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği kabul etti. Mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin emsal kararlarını hatırlatıp, basın ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

Mahkemenin kararıyla birlikte sansürlenen haberler yeniden erişime açılacak.

Adnan Oktar suç örgütünün eski mensuplarından Özkan Mamati ve iş insanı Fırat Develioğlu’nun suç duyurusunun ilgili kısmında şu ifadelere yer verilmişti:

"Son gelişmelerde mağdur müştekilerin şikayetinde yer alan Ak Parti MKYK üyesi olan Hayati İnanç’ın yargılanan hakim ve savcıları kurtarmak için Başta HSK üyeleri ve Adalet Bakanlığı Üst Düzey yetkililerine baskı yapıp, ilgili kişileri ceza almaktan kurtarmak için girişimlerde bulunduğu yönünde aldıkları duyumlar ve deliller üzerine Hayati İnanç için ‘ADİL YARGILAMAYA ETKİ ETMEYE TEŞEBBÜS VE ADNAN OKTAR SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN SUÇ DUYURUSU’ etme suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu."

Kaynak: cumhuriyet