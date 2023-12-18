Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu

stanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve daha sonra ülkesine kaçmıştı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ bulunan Sheikh Muhammed'in babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Sheikh Mahmut, Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur aracılığıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur, bugün Göçer Ailesi’nin avukatı İyaz Çimen’in bürosunda taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut telefon açarak, eşi Öznur Göçer’e taziyelerini iletti.

Somali Cumhurbaşkanı kendisinin ve eşinin de üzgün olduğunu da ifade ederek "Ben sadece bir baba olarak başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Mahmud, şunları kaydetti:

"Ben Somali Cumhurbaşkanıyım, Muhammed Hasan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır, saygımız da sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir, bütün süreçler, bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve aynı dileklerle dileklerini size iletmek istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz."

Kaynak: cumhuriyet