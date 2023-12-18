Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı!

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.