18 Ara 2023 - 21:16- Asayiş G:

Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı!

 Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.

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Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı! mask
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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.
# Yangın, Kartepe, sevk edildi

18 Ara 2023 - 21:16 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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