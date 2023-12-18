Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama

Uzmanlar aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor. Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. Ek olarak şüpheli e-postalara veya mesajlara dikkat edin.

İşte o liste:

AA Kredit

Amor Cash

GuayabaCash

EasyCredit

Cashwow

CrediBus

FlashLoan

PréstamosCrédito

Préstamos De Crédito-YumiCash

Go Crédito

Instantáneo Préstamo

Cartera grande

Rápido Crédito

Finupp Lending

4S Cash

TrueNaira

EasyCash

Kaynak: cumhuriyet