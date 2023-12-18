- Teknoloji

Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama

Milyonlarca cihaza yüklenmiş korsan yazılım içeren finans uygulamalarını keşfeden antivirüs ve güvenlik firması ESET kullanıcıları uyardı. Forbes’a konuşan uzmanlar telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 uygulamayı açıkladı.
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama mask

Uzmanlar aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor. Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. Ek olarak şüpheli e-postalara veya mesajlara dikkat edin.

İşte o liste:

AA Kredit
Amor Cash
GuayabaCash
EasyCredit
Cashwow
CrediBus
FlashLoan
PréstamosCrédito
Préstamos De Crédito-YumiCash
Go Crédito
Instantáneo Préstamo
Cartera grande
Rápido Crédito
Finupp Lending
4S Cash
TrueNaira
EasyCash

Kaynak: cumhuriyet

18 Ara 2023 - 21:21 - Teknoloji

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