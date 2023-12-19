Kocaelispor'un rakibi Bodrum...

Maç öncesi hazırlıklar ise Brunga Tesislerinde tamamlandı, takım kampa girdi. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki çalışmalarda futbolcuların üzgün ve bir o kadar da hırslı oldukları dikkat çekti. Bandırma deplasmanında 3-0 galip gelen takımdaki iki değişiklik dikkat çekecek. Cezalı Tanke’nin yerine İsveçli Koaukou sahaya çıkacak. Beridze de iyileşirse tercih edilecek. Cezasını tamamlayan Oğuz Ceylan, Mehmet Yılmaz’dan görevi yeniden devralacak. Kocaelispor’un sahaya çıkacak muhtemel on biri şöyle: Gökhan Değirmenci-Oğuz Ceylan (M.Yılmaz), Burak Ölmez, Emir Ortakaya, Atila Turan-Mert Çölgeçen, Yusuf Cihat- Amaral, Cendeias, Barış Alıcı (Beridze)- Koaukou.
MAÇIN KÜNYESİ:
MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
OĞUZ CEYLAN (M.YIL.)
BURAK ÖKSÜZ
EMİR ORTAKAYA
ATİLA TURAN
MERT ÇÖLGEÇEN
YUSUF CİHAT
AMARAL
CANDEİAS
BARIŞ ALICI
KOAUKOU
BODRUMSPOR:
DIOGO SOUSA
ÜZEYİR ERGÜN
SÜLEYMAN ÖZDA.
ONDREJ CELUSTKA
ALİ AYTEMUR
MUSAH MOHAM.
BURAK ÇOBAN
SAMET YALÇIN
CELAL DUMANLI
GÖKDENİZ BAYRAK.
KENAN ÖZER
STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU (ALİKAHYA)
SAAT: 20.00
HAKEMLER: MEHMET TÜRKMEN, MEHMET KAPLUHAN, HASAN HÜSEYİN TETİK, (4.Hakem) AYBERK DEMİRBAŞ
YAYIN: BEİNMAX 1, TRTSPOR…
CANLI ANLATIM: www.kocaeligazetesi.com.tr
ISI: MAÇ SAATİNDE 13 DERECE
CEZALI: TANKE (KOCAELİSPOR)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.