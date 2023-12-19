Kocaelispor'un rakibi Bodrum...

Maç öncesi hazırlıklar ise Brunga Tesislerinde tamamlandı, takım kampa girdi. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki çalışmalarda futbolcuların üzgün ve bir o kadar da hırslı oldukları dikkat çekti. Bandırma deplasmanında 3-0 galip gelen takımdaki iki değişiklik dikkat çekecek. Cezalı Tanke’nin yerine İsveçli Koaukou sahaya çıkacak. Beridze de iyileşirse tercih edilecek. Cezasını tamamlayan Oğuz Ceylan, Mehmet Yılmaz’dan görevi yeniden devralacak. Kocaelispor’un sahaya çıkacak muhtemel on biri şöyle: Gökhan Değirmenci-Oğuz Ceylan (M.Yılmaz), Burak Ölmez, Emir Ortakaya, Atila Turan-Mert Çölgeçen, Yusuf Cihat- Amaral, Cendeias, Barış Alıcı (Beridze)- Koaukou.

MAÇIN KÜNYESİ:

MUHTEMEL ONBİRLER:

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

OĞUZ CEYLAN (M.YIL.)

BURAK ÖKSÜZ

EMİR ORTAKAYA

ATİLA TURAN

MERT ÇÖLGEÇEN

YUSUF CİHAT

AMARAL

CANDEİAS

BARIŞ ALICI

KOAUKOU

BODRUMSPOR:

DIOGO SOUSA

ÜZEYİR ERGÜN

SÜLEYMAN ÖZDA.

ONDREJ CELUSTKA

ALİ AYTEMUR

MUSAH MOHAM.

BURAK ÇOBAN

SAMET YALÇIN

CELAL DUMANLI

GÖKDENİZ BAYRAK.

KENAN ÖZER

STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU (ALİKAHYA)

SAAT: 20.00

HAKEMLER: MEHMET TÜRKMEN, MEHMET KAPLUHAN, HASAN HÜSEYİN TETİK, (4.Hakem) AYBERK DEMİRBAŞ

YAYIN: BEİNMAX 1, TRTSPOR…

CANLI ANLATIM: www.kocaeligazetesi.com.tr

ISI: MAÇ SAATİNDE 13 DERECE

CEZALI: TANKE (KOCAELİSPOR)