5 ilçede elektrik kesintisi! 19 Aralık Salı elektrik kesintileri...

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. 19 Aralık Salı günü elektrik kesintileri listesi şu şekilde:
|54804
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1119., 1122. SK., 1123., 1124., 1129., 1145. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAĞLAR CD., KONCA YOLU CD.
|19.12.2023
|09:30
|17:00
|54836
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|ALTIN, ALTIN SK., AYÇA SK., DERSU, DERSU SK., EMEL, EMEL SK., GÜLEN SK., GÜLTÜRK SK., KADIM, KADİM SK., TERİM SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD.
|19.12.2023
|09:00
|12:00
|54837
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|CANGÜL SK., FİKİR SK., FUAT, FUAT SK., KAAN SK., SEVER SK.
|19.12.2023
|09:00
|12:00
|54876
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, GÜNEYSU CD., HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, İSHAK GÜRKAN SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, MUSTAFA ZENGIN, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|19.12.2023
|09:00
|17:00
|54877
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKPINAR, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE, YENİ
|10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK.
|19.12.2023
|10:00
|13:00
|54878
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, GÜLERSOY SK., PENDİK SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE
|19.12.2023
|09:30
|17:00
|54908
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|EMEK
|67., 67. SK., 68., 68. SK., 83., 83. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK.
|19.12.2023
|09:00
|13:00
|54909
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|EMEK
|83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 99. SK.
|19.12.2023
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.