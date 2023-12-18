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Van sınırında deprem!

Van'ın Başkale ilçesine 8.57 kilometre mesafede 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Van sınırında deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 08.57 km mesafede olan 3.7 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi.

Saat 21.09'da gerçekleşen depremin 5.87 km derinlikte olduğu bildirildi.
# Deprem

18 Ara 2023 - 21:46 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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