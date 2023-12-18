Tanque’nin cezası 1 maça indirildi! Sakarya maçında oynayabilecek!

Bandırmaspor maçında yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 2 maç ceza alan Douglas Tanque'nin cezası düşürüldü.Yarın akşam oynanacak olan Bodrum FK maçında forma giyemeyecek olan Tanque, Sakaryaspor maçında forma giyebilecek. Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza alan Brezilyalı golcünün cezası 1 maça indi. Cezanın inmesiyle birlikte hafta sonu yapılacak olan Sakaryaspor- Kocaelispor maçında oynayabilecek. TFF Tahkim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan karar ise şu şekilde:

"Kocaelispor Kulübü’nün futbolcusu Douglas Willian Da Silva Souza ile ilgili, PFDK'nın 14.12.2023 tarih ve E. 2023- 2024/551 - K. 2023-2024/692 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kocaelispor Kulübü futbolcusu Douglas Willian Da Silva Souza 'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirilerek sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."