Tanque’nin cezası 1 maça indirildi! Sakarya maçında oynayabilecek!

Bandırmaspor maçında yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 2 maç ceza alan Douglas Tanque'nin cezası düşürüldü.Yarın akşam oynanacak olan Bodrum FK maçında forma giyemeyecek olan Tanque, Sakaryaspor maçında forma giyebilecek. Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza alan Brezilyalı golcünün cezası 1 maça indi. Cezanın inmesiyle birlikte hafta sonu yapılacak olan Sakaryaspor- Kocaelispor maçında oynayabilecek. TFF Tahkim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan karar ise şu şekilde:
"Kocaelispor Kulübü’nün futbolcusu Douglas Willian Da Silva Souza ile ilgili, PFDK'nın 14.12.2023 tarih ve E. 2023- 2024/551 - K. 2023-2024/692 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kocaelispor Kulübü futbolcusu Douglas Willian Da Silva Souza 'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirilerek sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.