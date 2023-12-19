Zamlı ilaç satmak için ilaç kıtlığına sebep oluyorlar!

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilaç fiyatlandırmada uygulanan güncel Euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseltildi. Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu. Konuyla ilgili Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Ezer, alınan kararın 1 hafta sonra (25 Aralık) yürürlülüğe girmesini eleştirdi.

"ECZANELERİN SUÇU DEĞİL"

Firmaların 1 hafta boyunca ilaç tedariğinde sıkıntı yaşattığını ifade eden Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Ezer, "İlaç kıtlığını önlenmesi için için Şubat ayından önce ilaçlara zam yapılma kararı alındı. Zammın Aralık ayında yapılması iyi oldu. Fakat Resmi Gazetede bu kararın geçerliliği 25 Aralık'tan itibaren olacağı ifade edildi. Zam kararı hemen yürürlülüğe girseydi bu bizim için daha iyi olabilirdi. 1 haftalık aksama yaşanıyor bu yüzden eczanelerde ilaç bulunamıyor. Bu eczanecilerin suçu değil firmaların suçu. Rafımızdan ilaç versek yerine tekrar ilaç koyamıyoruz. 1 hafta beklemek zorunda bırakıyorlar. Özellikle antibiyotiklerde bu hafta sıkıntı yaşanıyor" dedi. İlaç detariğinde yaşanan diğer sıkıntılardan söz eden Ezer, "Ülkemize kanser gibi bazı ilaç gruplarında hala kısıtlı tedarik sağlanıyor" şeklinde konuştu.

İlaç tedariği sıkıntısı hakkında Konuşan Eczane işletmecisi Canip Anlı: “Zaten büyük bir ilaç sıkıntısı vardı. Fiyatlardan dolayı yüzde 25 zam yapılacağı açıklandı. Bu ertesi gün değil de 10 gün sonra yapılacak diye Resmî Gazete’de yazılınca ilaç firmaları depolara ilaç vermeyi durdurdu. Son 10 gün içerisinde ciddi bir ilaç kıtlığı yaşanıyor. Çocuk ilaçları, antibiyotikler ve birçok ilaç sıkıntıda. Yeni zam da zaten krizi çözmüyor. Euro kuru yine artacak yüzde 25 zam ilaç sorununu çözmez” dedi.