WSWS: 3.DÜNYA SAVAŞININ AYAK SESLERİ; AMERİKA OPERASYONU BAŞLATTI

Hakan Yağcıoğlu’nun Türkiye temsilciliğini üstlendiği, Dünya Bağımsız Gazeteciler Örgütü adına görev yapan WSWS, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Pazartesi günü, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Yemen'deki Husi isyancılarını hedef alan ve İran'ı tehdit eden bir deniz operasyonu olan Prosperity Guardian Operasyonu'nun başladığını duyurduğunu bildirdi. Austin bu duyuruyu İsrail'de yaptı ve böylece şu anda Gazze'de toplu katliam yapan İsrail kuvvetlerinin gelecekte İran'la yapılacak herhangi bir savaşta oynayacağı rolün altını çizdi.

Austin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yemen'den kaynaklanan pervasız Husi saldırılarındaki son dönemdeki artış, ticaretin serbest akışını tehdit ediyor, masum denizcileri tehlikeye atıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor" dedi. “Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir zorluktur.”

Austin, İsrail'de düzenlediği basın toplantısında, operasyonun ana hedefinin İran olduğunu açıkça belirterek, "Bölgeyi tehdit eden ve daha geniş bir çatışma riskini göze alan İran vekillerinin kötü niyetli saldırıları ve terörist grupları desteklemeye devam etmesi, gerilimi artırıyor." Austin, üstü kapalı bir tehditle şunları söyledi: “Elbette ABD savaş istemiyor. İran'ı da acilen gerilimi düşürmeye yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz."

ABD, Ortadoğu'ya iki uçak gemisi savaş grubunun liderliğinde 20'ye yakın savaş gemisinden oluşan bir donanma gönderdi. Yeni deniz operasyonu, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere büyük emperyalist güçlerin çoğunu kapsayacak.

Cumartesi günü, ABD'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Carney, Yemen'den fırlatılan bir düzineden fazla insansız hava aracıyla çatışmaya girdi. Austin, girişimin "uluslararası sulardan yasal olarak geçiş yapan birçok ülkenin ticari gemilerine balistik füzeler ve mürettebatsız hava araçları fırlatan bu devlet dışı aktörün yarattığı zorluğun üstesinden gelmek için" başlatıldığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği basın toplantısında Austin, "Bu tehdide karşı uluslararası bir koalisyon oluşturmak için harekete geçiyoruz" dedi.

Austin'in İsrail'den ayrılmasının ardından şu anda Doğu Akdeniz'de bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etmesi planlanıyor. Austin'in ziyareti, İsrail'i ziyaret eden üst düzey ABD'li yetkililerin geçit töreninin bir parçası. ABD Genelkurmay Başkanı General C. Q. Brown da Pazartesi günü İsrail'deydi. Geçtiğimiz hafta Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İsrail'i ziyaret ederken, CIA şefi Bill Burns de Polonya'nın Varşova kentinde Katarlı ve İsrailli yetkililerle görüştü.

Bu ayın başlarında Sullivan, ABD'nin "bizim seçtiğimiz yer ve zamanda uygun eylemi yapacağını" söyleyerek Husi isyancılara karşı askeri eylem tehdidinde bulundu.

ABD Donanması'nın haber servisi USNI News, şu anda sürmekte olan devasa konuşlandırma hakkında fikir verdi:

“ABD Donanması'nın Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki Bab el Mendeb boğazı civarında en az üç destroyeri var: USS Carney (DDG-64), USS Mason (DDG-87) ve USS Thomas Hudner (DDG-) 116) hepsi bölgede faaliyet göstermektedir. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması güdümlü füze destroyeri HMS Diamond (D34) ve Fransız Donanması güdümlü füze fırkateyni FS Languedoc (653) da Kızıldeniz'de faaliyet gösteriyor.

“USNI News Fleet ve Marine Tracker'a göre ABD, hafta sonu USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) uçak gemisini ve ona eşlik edenleri Somali ile Yemen arasındaki Aden Körfezi'ne taşıdı. Gemi gözcüleri ayrıca güdümlü füze destroyeri USS Laboon'un (DDG-58) Pazartesi günü Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e girdiğini gördü.”

İsrail ziyareti sırasında Austin, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına sınırsız desteğini yineledi. Austin, " Açık bir mesajla buradayım" dedi. "Amerika'nın İsrail'in güvenliğine verdiği destek sarsılmazdır." "Hamas İsrail'e saldırırken zulümler yaptı. Bu, ilan ettiği hedeflerinin devamıdır: Yahudilerin öldürülmesi ve Yahudi devletinin ortadan kaldırılması. Hiçbir ülke böyle bir tehlikeye tolerans göstermemelidir” dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "İsrail'in, amacı Yahudileri öldürmek ve Yahudi devletini ortadan kaldırmak olan fanatik bir terörist gruba karşı kendisini savunmak için her türlü hakkı vardır. … O halde hata yapmayın, Hamas bir daha asla Gazze'den egemen İsrail devletine terör salmamalı.”

ABD medyasının Beyaz Saray'ın Gazze'ye yönelik saldırının boyutunu küçültmesi için İsrail'e baskı yaptığı yönündeki iddialarına rağmen Austin, ABD'nin, İsrail'in ABD finansmanı ve silahlarıyla katletmesine izin verilen sivillerin sayısına hiçbir koşul koymadığını açıkça belirtti. Sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu İsrail'in operasyonu ve ben zaman çizelgelerini veya şartları dikte etmek için burada değilim. İsrail'in kendini savunma hakkına olan desteğimiz, benden defalarca söylediğinizi duyduğunuz gibi, katıdır ve bu değişmeyecek. Daha önce de söylediğim gibi, Hamas'ın artık İsrail'i Gazze'den tehdit edememesi, hatta Gazze'yi tehdit edememesi kritik önem taşıyor."

Toplu katliama yönelik bu açık çekle İsrailli yetkililer, açıkça soykırıma yönelik söylemlerini artırıyor. İsrail'in bölgesel Metula Konseyi başkanı David Azoulai, bir radyo röportajında, nüfusun Lübnan'a kaydırılması çağrısında bulundu ve Gazze'nin "Auschwitz'e" benzetilmesi gerektiğini söyledi. “Gazze'deki herkese plajlara gitmelerini söyleyin. Donanma gemileri teröristleri Lübnan kıyılarına yüklemeli. Tıpkı Auschwitz'de olduğu gibi Gazze Şeridi'nin tamamı boşaltılmalı ve düzleştirilmeli.”

Gazze Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, resmi ölü sayısının 19.453'e yükseldiğini, kurbanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi. Kayıp 7.000'den fazla kişiyi de hesaba katarsak, gerçek ölü sayısının halihazırda 20.000'in oldukça üzerinde olduğu görülüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Pazartesi günü, İsrail'i Gazze'deki sivil nüfusa karşı açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla suçlayan ayrıntılı bir rapor yayınladı. HRW Direktörü Omar Şakir, "İsrail, üst düzey İsrailli yetkililerin teşvik ettiği veya desteklediği ve bir savaş yöntemi olarak sivilleri aç bırakma niyetini yansıtan bir politika olarak iki ayı aşkın bir süredir Gazze halkını yiyecek ve sudan mahrum bırakıyor" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Pazartesi günü yaptığı bir basın açıklamasında şunları söyledi: "İsrail güçleri kasten su, yiyecek ve yakıt dağıtımını engelliyor, aynı zamanda insani yardımları da kasten engelliyor, görünüşe göre tarım alanlarını yerle bir ediyor ve sivil nüfusu hayatta kalmaları için vazgeçilmez nesnelerden mahrum bırakıyor."

Açlık Gazze'nin her yerinde artıyor. Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, "çok şiddetli açlık" yaşayan nüfus oranının yüzde 44 olarak bildirildiğini bildirdi. Bu oran, daha iki hafta önce yapılan bir değerlendirmede yüzde 24'tü.