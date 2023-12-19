İzmit Belediyesine ait 7 adet işyeri kiraya verilecek

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiralanacaktır.

Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü 1 AYAZMA MAHALLESİ BEYPINARI CADDESİ NO:5 TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 459 ADA 1 PARSEL 11.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 1,000.00 TL

(KDV DAHİL) 1,080.00 TL 100.00 TL 3 YIL

Saat:11:30

04.01. 2024 Saat:11:30 Açık Teklif Usulü 2 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ LOZAN CADDESİ YOL BOŞLUĞU TAPUDA HATİPKÖY MAHALLESİ 2105 ADA 12 PARSEL GÜNEYİ 6.00 M2 ATM YERİ 6,000.00 TL 6,480.00 TL 500.00 TL 3 YIL 04.01.2024

Saat:11:35

Açık Teklif Usulü 3 GÜLTEPE MAHALLESİ MİRALAY MÜMTAZ CADDESİ TAPUDA TURGUT MAHALLESİ 4327 ADA 2 PARSEL BATISI 6.00 M2 ATM YERİ 1,500.00 TL 1,620.00 TL 500.00 TL 3 YIL 04.01.2024

Saat:11:40

Açık Teklif Usulü 4 YENİDOĞAN SERDAR MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI SOKAK TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 3925 ADA 16 PARSEL DOĞUSU 6.00 M2 ATM YERİ 1,000.00 TL 1,080.00 TL 500.00 TL 3 YIL 04.01.2024

Saat:11:45

Açık Teklif Usulü 5 YENİŞEHİR MAHALLESİ FURKAN SOKAK TAPUDA MEHMETALİPAŞA MAHALLESİ 1729 ADA PARK 130.00 M2 İŞYERİ 1,250.00 TL 1,350.00 TL 100.00 TL 3 YIL 04.01.2024

Saat:11:50

Açık Teklif Usulü 6 ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇİFTLİK MEVKİİ NO:14 K:1 TAPUDA 208 ADA 9 PARSEL 69.00 M2 İŞYERİ 500.00 TL 540.00 TL 100.00 TL 3 YIL 04.01.2024

Saat:11:55

Açık Teklif Usulü 7 ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇİFTLİK MEVKİİ NO:14 ZEMİN KAT TAPUDA 208 ADA 9 PARSEL 35.00 M2 İŞYERİ 1,000.00 TL 1,080.00 TL 100.00 TL 3 YIL 04.01.2024

Saat:12:00

Açık Teklif Usulü

Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 7 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 03.01.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 04.01.2024 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 9.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- İkametgah belgesi,

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz,

6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,

3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait),

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubuz,

6- İhale şartname bedeline ait makbuz,

7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 03.01.2024 Çarşamba Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

