Daha önce de yazdığımız gibi Ekrem Can ile Nijerya’da futbolcu izlemek üzere bulunan Engin Koyun da, Ekrem Can’ın sıtmadan vefat etmesi üzerine Umuttepe Hastanesi'ne tedbir amaçlı başvurdu. Herhangi bir sağlık endişesi olmayan Engin Koyun, tahlillerini yaptırdı. Koyun'un sonuçlarında herhangi olumsuz sonuç çıkmadı. Sonuçlar Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un içini rahatlattı.
19 Ara 2023 - 11:39- Spor Güncelleme:
Engin Koyun'da sıkıntı yok!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.