DEM Parti Kocaeli'de aday çıkartacak mı?

DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.
Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri de açıkladı.
KOCAELİ'DE DİLOVASI
Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:
Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya’nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.