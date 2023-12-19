Kübra Öğretmen’den Hürriyet’e kreş teşekkürü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ziyaretinde öğretmenler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran Hürriyet ile öğretmenler arasında güzel diyaloglar yaşandı. Çocuğu, Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde eğitim alan Kübra Öğretmen, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

“KIZIM İKİ SENE EĞİTİM ALDI”

Öğretmen Kübra Irmak, “Yeşilova’daki kreşe biz de kurayla geldik. Çalışma hayatıma sizin sayenizde başladım diyebilirim. Çocuğumu vereceğim kreşle maaşım kafa kafaya geliyordu neredeyse. Ama sayenizde iki sene kreşinizde eğitim gördü kızım” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET, “EĞİTİMİMİZ ÇOK İYİ”

Bu durumdan çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Hürriyet, “Kreşler, göreve geldiğimizden beri en çok üzerinde durduğum konulardan. Ben de bir anneyim. Günümüz ekonomik koşullarında en iyi işi olan insanların bile buna ihtiyacı var. İlkini Yeşilova’da açmıştık. Eğitimimiz çok iyi. Orman Okulu, Yüzme Havuzu, Sanat Merkezlerimiz gibi yerlerimizden kreşteki öğrencilerimiz de yararlanıyor. Bunun için ek bir ücret de almıyoruz.

CİDDİ BİR KURA SİSTEMİ VAR

İhtiyaç sahiplerinden hiç ücret almıyoruz. Fiziki koşullarımız da çok iyi. Başvuru sayısı çok olunca ciddi bir kura sistemi uyguladık. Sosyal inceleme yapıyoruz. Ailelerin ekonomik durumlarına bakıyoruz. Devlet kayıtlarına bakıyoruz ve gerçek değerleri buluyoruz. Çocuğa harcanabilecek gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az ise o öğrencileri kurasız ve ücretsiz alıyoruz. 3’te 1’in biraz üstündeyse kuraya tabii tutuyoruz. Asgari ücretin üstündeyse kura sistemine dâhil etmiyoruz. Bu sayede ihtiyaç sahibi ailelere haksızlık olmuyor.

TÜYSÜZLER’DE KONTENJAN VAR

Şu anda ikinci kreşimizi Tüysüzler’de açtık. Orada kontenjanımız hala daha var. Bu sene kura yapmayacağız. Koşulsuz, şartsız alabilecek durumdayız. Tepeköy ve Erenler’deki kreşlerimiz yakında bitecek. Dönem sonuna kadar 4 tane kreşimizi hayata geçirmiş olacağız” dedi.