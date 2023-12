23 yıl evlat hasreti çeken babanın son sözü oğlu oldu

Bundan 23 yıl önce, rahatsızlanan eşini hastaneye yatırmak isteyen baba Vahdettin Er, seyyar köfte dükkanının başından durması için oğlu Serkan Er’e okuldan izin aldı. Serkan’ı internet kafede bulan baba bir anlık sinirle, oğluna tokat atarak dükkana gitmesini istedi. Dükkana gideceğim diye yola çıkan Serkan’dan 23 yıldır haber alınamadı. O dönem 15 yaşında olan Serkan’ın kaybolmasından kendini sorumlu tutan Vahdettin Er’in sokak sokak oğlunu aradı. Süreç boyunca maddi durumu bozulan Vahdettin Er, 2005 yılında eşi Ayhan Çelik’ten de boşandı. Acısını içinde yaşayan Vahdettin Er, 2019 yılında KOAH hastalığına yakalandı 13 gün önce kanser hastalığına yenik düşen babanın son sözü ise ‘Serkan’ oldu.

“BİR ANLIK SİNİRLE ÇENESİNE YUMRUKLA DOKUNUYOR”

Kaybolan Serkan Er’in kuzeni Metin Er, “Kayıp Serkan Er’in babası Gölcük’te seyyar köftecilik yapıyordu. Serkan’ın kaybolduğu 2000 yılında, annesi rahatsızlanıyor. Babası da Serkan’ı çağırıyor, ‘Gel arabaya bak ben anneni hastaneye götüreceğim’ diye. Serkan oradan arabanın yanına değil de internet kafeye gidiyor. Baba, Serkan’ı internet kafede bulunca bir anlık sinirle kızıyor ve çenesine yumrukla dokunuyor. Dokununca Serkan kızıp dışarıya çıkıyor. Babası da 5 lira verip, ‘oğlum git yeşillik alıp git arabanın yanında bekle ben anneni hastaneye götüreceğim’ diyor. Serkan yeşillik almaya baba ise hastaneye gidiyor. Babası hastaneden dönerken bakıyor ki yeşillikleri ve bozuk paraları arabaya bırakmış, Serkan’ı eve gitti sanıyor. Fakat Serkan eve gitmemiş. Akşam öğrenci arkadaşları okuldan gelirken babasına, Serkan bize ‘bir program yaptım gideceğim’ dediğini söylüyor. Evi araştırıyor evde de değil, o an öğretmeni diyor ki ‘ben bugün Serkan’ı gördüm Seymen’de gidiyordu, oğlum nereye gidiyorsun diye sordum’. Serkan da ‘annem hastanede bende hastaneye gidiyorum’ demiş. Olayın 2'nci günü Serkan’da bir telefon geliyor, ‘baba nasılsın’ diyor ve telefonu kapatıyor” dedi.

“BABASI KANSER HASTALIĞI SEBEBİYLE VEFAT ETTİ”

Serkan kaybolduktan sonra ailesinin maddi ve manevi olarak dağıldığını söyleyen Metin Er, “2000 yılından sonra bir haber alınmadı. Baba o yaşantıyla elindeki işini de kaybetti, parasını da kaybetti. Onu aradı her yere haber saldı kaç kez aile intihara kalkıştı. Bir türlü bulmadılar haber almadılar. Bugün 23 yıl oldu, 13 gün önce babası kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. 23 yıldır aile komple arıyor. O günden beri ailenin düzeni yok maddi manevi sarsıldılar. Bu sebeple KOAH hastalığına yakalandı. Kanser hastasıydı, kanser olmasına rağmen ‘acılarım bir şey değil. Önce Serkan’ımı bulmam gerekiyor’ diyordu. Son nefesine kadar bende yanındaydım, sadece ağızından ‘Serkan’ çıkıyordu. ‘Serkan’ı görmesem gözüm açık gidecek’ diyordu son nefesinde de ‘Serkan’ dedi” diye konuştu.

“HER AN İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Acılı anne Ayhan Çelik, “Beni rahatsızlandığım için hastaneye yatıracaklardı. Çocuğuma okuldan 1 hafta izin aldım, onun üzerine çocuk kayboldu aradık aradık bulamadık. 23 yıldır arıyoruz hiçbir yerde bulamadık. Serkan keşke gelse, her şeyimiz gitti dağıldı. Serkan çok efendi saygılı kendi halinde bir çocuktu. Benim kolum kanadım Serkan’dı, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. O acıyı bir Allah biliyor birde ben. Kaç kez intihar etmeye kalktım, her an intihar etmeyi düşünüyorum. Yeter ki Serkan’ı bulsaydım da hiçbir şey olmasaydı. Eşimi de kaybettim, eşimin acısı oğlumun acısı, Allah amcasının çocuklarından razı olsun” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA YÜZÜYLE SERKAN’I GÖRSEYDİM O BANA YETERDİ’'

Serkan kaybolduktan sonra eşiyle ayrıldığını söyleyen Ayhan Er, “Anlaşamadık, çocuğumuz üzerine her gün kavga ediyorduk. Bende sinirlendim intihara kalkıştım. Eşim, ‘dünya yüzüyle Serkan’ı görseydim o bana yeterdi’ derdi. ‘Ben görmedim sen gör’ dedi. Sadece oğlumu görmek istiyorum hiçbir şey istemiyorum. Allahtan tek dileğim onu görmek” dedi.