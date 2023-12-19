Sokak köpeklerine ilginç bir bakış: “Hayvanları Çin’e ya da Vietnam’a satın, insan daha değerli!”

Belsa Pornobazları başlıklı yazıya gelen ilginç bir yorum, durumun vahametini otaya koydu. Testere rumuzlu bir okuyucunun yorumu, tüyler ürpertti. Okuyucu “Çin'e, Vietnam’a satın, insan daha değerli…” derken, sokak hayvanlarına bakış açısını ortaya koymak adına ilginçti. İşte diğer yorumlar…
AK - Küresel mama üreticileri ülkemizdeki sokak hayvanlarına müdahaleyi asla izin vermezler. Sokaktaki 1 hayvanın eksikliği onların günde 1 kg az mama satması demektir ve bunu asla istemezler.Bir düşünün Türkiye'de insanlar hergün kaç ton mamayı hayvanların önüne koyuyor ve bu işten en kazançlı hangi sektör çıkıyor?..
Kemal Karaman - @AK 02 nolu yoruma cevabı: Bu köpek ve kedi maması üreticileri Türkiye’de kimler?.. Bu ürünlerin üreticilerini veya ticaretini yapan mecliste kimse var mı ,?
Mehmet - Sokak köpekleri bir an önce toplanmalı ve üremelerine asla izin verilmemeli. Köpek sahipleri de kayıt altına alınarak, sahiplerinden vergi alınmalı. Sokağa bırakanlara da ciddi para cezası uygulanmalı.
Belsa Pornobazları başlıklı yazıya gelen ilginç bir yorum, durumun vahametini otaya koydu. Testere rumuzlu bir okuyucunun yorumu, tüyler ürpertti. Okuyucu “Çin'e, Vietnam’a satın, insan daha değerli…” derken, sokak hayvanlarına bakış açısını ortaya koymak adına ilginçti. İşte diğer yorumlar…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.