Sokak köpeklerine ilginç bir bakış: “Hayvanları Çin’e ya da Vietnam’a satın, insan daha değerli!”

Belsa Pornobazları başlıklı yazıya gelen ilginç bir yorum, durumun vahametini otaya koydu. Testere rumuzlu bir okuyucunun yorumu, tüyler ürpertti. Okuyucu “Çin'e, Vietnam’a satın, insan daha değerli…” derken, sokak hayvanlarına bakış açısını ortaya koymak adına ilginçti. İşte diğer yorumlar…

AK - Küresel mama üreticileri ülkemizdeki sokak hayvanlarına müdahaleyi asla izin vermezler. Sokaktaki 1 hayvanın eksikliği onların günde 1 kg az mama satması demektir ve bunu asla istemezler.Bir düşünün Türkiye'de insanlar hergün kaç ton mamayı hayvanların önüne koyuyor ve bu işten en kazançlı hangi sektör çıkıyor?..

Kemal Karaman - @AK 02 nolu yoruma cevabı: Bu köpek ve kedi maması üreticileri Türkiye’de kimler?.. Bu ürünlerin üreticilerini veya ticaretini yapan mecliste kimse var mı ,?

Mehmet - Sokak köpekleri bir an önce toplanmalı ve üremelerine asla izin verilmemeli. Köpek sahipleri de kayıt altına alınarak, sahiplerinden vergi alınmalı. Sokağa bırakanlara da ciddi para cezası uygulanmalı.