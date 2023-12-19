Suriyelilere bedava ameliyat! 2.5 milyonu geçti

Resmi kayıtlara göre Türkiye’de 3.3 milyon Suriyeli var. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Suriyelilerin ameliyatlarından Türk vatandaşlarındaki gibi muayene ücreti, katkı payı ve ilaç katkı payı alınmadığını belirterek, “Külfet daha da artacak” dedi.

Çömez TBMM’de yaptığı açıklamada. “Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere 2,6 milyon ameliyat hizmeti verilmiş. Üstelik bu hizmet bedava. Türkiye'de 3,3 milyon Suriyeli var. Sağlık Bakanı da ‘2,6 milyon ameliyat yapıldı’ diyor. Her 100 Suriyeliden 77’si bu ülkede ameliyat olmuş. Şimdi Türk yurttaşlarına soruyorum, yüzde 77’niz ameliyat oldunuz mu? ” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 1.1 milyon Suriyelinin çoklu ameliyat olduğunu belirterek ‘’12 yılda 2,6 milyon ameliyat yapıldı. Bunlara sezaryen ve sünnet de dahil. Bir kişiye birden fazla ameliyat yapılabilir. 600 bin de geri dönen var. Bu sayı da içindedir. Ameliyat olan yabancı oranı yıllık yüzde 3’tür. Ameliyat sayılarından ülkemizde daha fazla Suriyelinin ülkemizde olduğunu çıkaramazsınız” yanıtı verdi.

Kaynak: SÖZCÜ