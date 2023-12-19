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Suriyelilere bedava ameliyat! 2.5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2011 yılından bu yana 1.1 milyon Suriyeliye 2.6 milyon kez ameliyat yapıldığını söyledi.
Suriyelilere bedava ameliyat! 2.5 milyonu geçti mask

Resmi kayıtlara göre Türkiye’de 3.3 milyon Suriyeli var. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Suriyelilerin ameliyatlarından Türk vatandaşlarındaki gibi muayene ücreti, katkı payı ve ilaç katkı payı alınmadığını belirterek, “Külfet daha da artacak” dedi.

Çömez TBMM’de yaptığı açıklamada. “Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere 2,6 milyon ameliyat hizmeti verilmiş. Üstelik bu hizmet bedava. Türkiye'de 3,3 milyon Suriyeli var. Sağlık Bakanı da ‘2,6 milyon ameliyat yapıldı’ diyor. Her 100 Suriyeliden 77’si bu ülkede ameliyat olmuş. Şimdi Türk yurttaşlarına soruyorum, yüzde 77’niz ameliyat oldunuz mu? ” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 1.1 milyon Suriyelinin çoklu ameliyat olduğunu belirterek ‘’12 yılda 2,6 milyon ameliyat yapıldı. Bunlara sezaryen ve sünnet de dahil. Bir kişiye birden fazla ameliyat yapılabilir. 600 bin de geri dönen var. Bu sayı da içindedir. Ameliyat olan yabancı  oranı yıllık yüzde 3’tür. Ameliyat sayılarından ülkemizde daha fazla Suriyelinin ülkemizde olduğunu çıkaramazsınız” yanıtı verdi.

Kaynak: SÖZCÜ

# sağlık, türkiye, İyi Parti

19 Ara 2023 - 12:41 - Gündem

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Yorumlar

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kartepeli - kime ne anlatacan boş ver kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş olarak yaşa bakanlara danışmanları tutuşturmuş kağıt olanları okuyup martaval anlatıyorlar gerçekler hastane koridorlarında

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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