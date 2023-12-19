TRT’nin ünlü spikeri Erdoğan Arıkan bu kez Kandıralı gençlerle buluştu

SÖYLEŞİDE BİR ARAYA GETİRDİLER

Gençlerin geleceklerini yönlendirmeleri noktasında ufuklarını açmak, geleceklerine yön vermek ve gelişimlerini doğru yönde etkilemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kandıra Belediyesi, aslen Gölcüklü olan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ile Kandıralı gençleri , "Gelecekle İletişim, Diksiyon Beden Dili ve Gençler İçin Hayatla İletişim" konulu söyleşide bir araya getirdi. Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde düzenlenen sohbet programında, hayata dair önemli mesaj ve örnekler veren deneyimli spor spikeri Arıkan, diksiyon, beden dili ve hayatın şifresi üzerine görüşlerini aktardı, öğrencilerin sorularını cevapladı. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen programa Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, kurum müdürleri, öğrenciler ve sporcular katıldı.