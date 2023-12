EV KADINLARININ EN ÖNEMLİ DERDİNE ÇARE: BUGÜN NE PİŞİRSEM? İŞTE SİZE ÖZEL GÜNÜN MÖNÜSÜ

Bendeniz çalıkuşundan, bugün ne yemek yapsam diye düşünenlere her damak tadına uygun günün mönüsü. Bizim evde de eşimin en çok dert yandığı konudur. Bu sıkıntıyı iyi bilirim… Benden de tüm kadınlara bir iyilik yapmak istedim… Buyurun…

Her gün akşam yemeği için ne pişireceğim, yarın ne yemek yapsam diye düşünenler ve farklı alternatifler arayanlar için harika bir günün mönüsü var karşınızda. Sevdiklerinizle bir sofra etrafında toplanıp keyfiniz bol, ağzınızın tadı yerinde olsun diye çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına sizi mutfağa koşturacak tarifler bunlar.

Bu günün menüsünü bir kenara not etmeyi, her "Bugün ne pişirsem?" diye uzun uzun düşünmeye başladığınızda değerlendirmeyi, en özel akşam yemekleri için bile bu nefis yemek tariflerinden oluşan menüyü kullanabileceğinizi unutmayın deriz.

Şimdiden ellerinize sağlık ve afiyetler olsun.

• Sütlü brokoli çorbası tarifi

Sütlü Brokoli Çorbası Tarifi

Malzemeler:

• 7-8 dal brokoli

• 2 yemek kaşığı tereyağ

• 2 yemek kaşığı beyaz un

• 1 su bardağı süt

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 tutam muskat cevizi rendesi

Şifa dolu sebzelerden brokoli en lezzetli zamanlarındayken değerlendirmeli dedik, onunla nefis kıvamlı şahane bir çorba hazırladık.

Nasıl Yapılır?

Bir tencerede tereyağında unu kavurmaya başlayın. İçine brokolileri de ilave edip kavurmaya devam edin. Kokusu çıkınca üzerine azar azar sütü ekleyip karıştırın. Dilediğiniz kıvama gelen çorbanın üzerine baharatları ilave edip pişmeye bırakın. Blender'dan geçirip servis edin. Ellerinize sağlık.

• Rulo köfte tarifi

Rulo Köfte Tarifi

Malzemeler:

• 500 gram kıyma

• 1 adet rendelenmiş kuru soğan

• 1 çay bardağı galeta unu

• 1 adet yumurta

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 kavanoz garnitür

Domates sos için:

• 3-4 adet doğranmış domates (Domates suyu da tercih edebilirsiniz)

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

• 1 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 çay kaşığı tuz

Bugün mönümüzün ana yemeğinde bir köfte var. Ama bu öyle bir köfte ki yanında püre, pilav ya da makarna olmadan da çok doyurucu. Çünkü içi dolu dolu!

Nasıl Yapılır?

Köfte malzemelerini bir karıştırma kabına alın ve güzelce yoğurup 1 saat dinlendirin. Dinlenen köfte harcını yağlı kağıt arasına alıp oklavayla açın. İçine garnitürleri koyup rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıda sardığınız köfteyi 1 saat dolapta dinlendirin. Bir sos tenceresinde salça ve sarımsağı kavurup üzerine doğranmış domatesleri ekleyin ve yaklaşık 10 dakika pişirin. Hazırladığınız rulo köfteyi dolaptan çıkarıp önceden ısıtmaya başladığınız 200 derecedeki fırında pişirin. Pişmeye yakın üzerini açıp 10 dakika daha üzeri kızarana dek pişirin. Hazırladığınız domates sosu tabaklara pay edip üzerine köfteyi dilimleyerek koyun. Ellerinize sağlık.

• Çiğ pancar salatası tarifi

Çiğ Pancar Salatası Tarifi

Malzemeler:

• 1 adet pancar

• 1 adet yeşil elma

• 1-2 dal doğranmış maydanoz

• 1 adet limon suyu

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi

• 1 çay kaşığı tuz

Ana yemeğin yanına yakışır bir salata hazırlamak üzere mutfaktayız şimdi de. Pancar ve yeşil elmanız hazırsa hemen yapmaya başlayalım.

Nasıl Yapılır?

Pancar ve yeşil elmayı rendeleyip üzerine doğradığınız maydanozları, zeytinyağını, limon suyunu ve tuzu ilave edin ve güzelce harmanlayın. İşte bu kadar, ellerinize sağlık!

• Portakallı muhallebi tarifi

Portakallı Muhallebi Tarifi

Malzemeler:

• 500 ml. süt

• 1 yemek kaşığı nişasta

• 1 yemek kaşığı un

• 3-4 yemek kaşığı şeker

• 1 adet yumurta sarısı

• 2 adet portakal kabuğu rendesi

• 1 adet portakal suyu

• 1 paket vanilin

Yemeğin ardından şöyle ferah bir tatlı da olmasın mı? Hadi gelin C vitamini deposu portakallarla mis kokulu bir muhallebi hazırlayalım hemen.

Nasıl Yapılır?

Portakal suyu ve vanilini kenara alın ve kalan tüm malzemeleri bir tencereye aktarıp güzelce karıştırın. Ocağa alıp karıştırarak pişirin. Kıvam alınca portakal suyunu ekleyin ve kaynama noktasına geline ocağın altını kapatıp vanilini de ekleyin ve karıştırın. Muhallebiyi kaselere pay edip önce oda sıcaklığında, sonra da buzdolabında dinlendirin ve portakal parçacıklarıyla süsleyerek servis edin. Ellerinize sağlık…