BİR OKUYUCUDAN KORKUNÇ İDDİA: “MECLİSTEKİ MAMA PATRONLARI, KÖPEK ÜRETİP SOKAĞA SALIYOR!”

Okurlardan zaman zaman gerçekten de ilginç ve inanılması güç iddialar geliyor. Ama ismi üzerinde bunlar iddia, ancak vekillerimizin bu konuyu meclise taşıması gerektiğine inanıyorum. En azından kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkar.

İhbar önemli. İddiaya göre mecliste görev yapan bazı milletvekilleri, mama ticareti yapıyor. Sokak hayvanları için kedi köpek maması üretiyor ve bunun da pazarının büyümesi için köpek üretip sokaklara salıyorlar. Hem ekolojik dengeyi sarsıyorlar, hem hayvan ticareti yapıyorlar ve hem de hayvanlara işkence uyguluyorlar. Tabii dengesi bozulan hayvanlar da insanlar için bir numaralı tehdit oluşturuyor. Sokak köpeklerinin saldırısıyla ölenlerin yakınları, sakat kalanlar veryansın ediyor. Yasal cezalar da caydırıcı olmuyor.

Yasama organında görev yapan vekillerin olması, yasaların neden uygulanmadığına dair önemli ipuçları veriyor…

Şimdi vekillerimize düşen, hiç olmazsa Kocaeli kenti adına, sokak hayvanlarını üretip sokağa salan meclisteki patron vekil kim ?..