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Bungalov evde yangın!

Sakarya'da boş bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Bungalov evde yangın! mask

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Hacımercan yolunda Y.A.'ya ait bungalovda, saat 09.30 sıralarında  yangın çıktı. Y.A. itfaiyeye haber verirken alevler bütün bungalovu sardı. İhbarla gelen ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Boş bungalov kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
# bungalov, HABER, soruşturma, Yangın

19 Ara 2023 - 13:22 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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