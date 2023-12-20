ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1459869

1-İdarenin a) Adı : İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ-Fen İşleri Tepeköy Şantiyesi-Tepeköy Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak No:17 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623180000 - 2623180059 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : TÜM TESİSLER İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ( TEK ZAMANLI, 600.000 KWH OG, KAMU VE ÖZEL HİZMETLER SEKTÖRÜ İLE DİĞER) TÜM TESİSLER İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ( TEK ZAMANLI, 1.900.000 KWH AG, KAMU VE ÖZEL HİZMETLER SEKTÖRÜ İLE DİĞER) (30 KWH/GÜN ÜSTÜ)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİT BELEDİYESİNE AİT TESİSLER ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA, HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN (PYS KAYDI VS.) TAMAMLANMASINI TAKİP EDEN VE ENERJİ ALIMINA BAŞLANACAK OLAN 01.02.2024 tarihinde işe başlanacak ve 8 ay süre ile enerji alımına devam edilecektir. işin bitim tarihi 30.09.2024'dür. d) İşe başlama tarihi : 01.02.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Ömerağa Mahallesi Abdurahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A Blok No:9 Kat:7 Toplantı Salonu İzmit/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER, ELEKTRİK PİYASASI KANUNU, ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ VE DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN KENDİLERİNE VERİLMİŞ, İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ DURUMDA OLAN,

ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI

OTOPRODÜKTÖR LİSANSI

OTOPRODÜKTÖR GRUBU LİSANSI

TOPTAN SATIŞ LİSANSI

PERAKENDE SATIŞ LİSANSLARINDAN

EN AZ BİRİNİN ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.