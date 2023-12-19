'Fatih Terim Fonu' davasında yeni Arda Turan ayrıntısı: Polis ekipleri ulaşamamış

Aslında nisan ayında ortaya çıkan fakat kamuoyuna ekim ayında yansıyan halk arasında da 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen dolandırıcılık davasında her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Dolandırıcılık olayında genellikle eski futbolcular hedef alınırken en çok parayı kaptıran kişilerden biri olan teknik isim Arda Turan’ın 33 milyon TL’den sonra 2 Milyon TL daha kredi çektiği ortaya çıktı. 33 milyon kredi ayrıntısı ise Arda Turan’ın ifadesinde de yer aldı. Dosyada yer alan bir ayrıntıda, konunun başrol kahramanı Seçil Erzan’ın tutuklandıktan iki gün sonra savcılık makamı, polise müştekilerin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi talimatı verirken, öncelik Arda Turan’a verilmesi ve onun getirilmesini istiyor. Ancak savcılığın istediği süre içinde Arda Turan’a ulaşılamadığı açığa çıkıyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Arda Turan, Seçil Erzan’a toplam 13 milyon 900 bin dolar para verdi. Bunlardan 6 milyon 400 bin dolar geri ödeme aldı. Geriye borç ise 7 milyon 500 bin dolar para kaldı. Sözde yüksek kar getiren özel fona para yatırdığını düşünen Arda Turan, üstelik Denizbank’tan 33 milyon TL kredi çekerek Seçil Erzan’a verdiği çok konuşulmuştu. Konuşulan bu olayında detayları ortaya çıktı. 33 milyon kredi ayrıntısı Arda Turan’ın ifadesinde yer aldı.

Dolandırıcılık olayından en çok yara alan isimlerden biri olan Arda Turan'ın vermiş olduğu ifadesinde, Seçil Erzan ile nasıl tanıştığını ve verdiği paralar hakkında detaylı bilgi vererek kredi bölümüne ise şöyle değindi “En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33.000.000 TL Denizbank'tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan'a verdim. Toplamda bu zamana kadar 13.900.000 USD nakit elden para verdim. Kendisi de ana 6.400.000 USD geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi” ifadelerini kullandı.

Dosyada yer alan banka dökümlerine göre Arda Turan bu krediyi 2 Aralık 2022’de çektiği görülüyor.

İLK OLARAK TURAN’IN GETİRİLMESİ İSTENMİŞ

Olayın patlak vermesinin ardından 11 Nisan 2023 günü gözaltına alınan Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren savcılık, tespit edilen müştekilerin savcılık tarafından ifadesi alınması için polise talimat yazısı gönderdi. Gönderilen talimat yazısında, adı geçen müştekilerin savcılıkta hazır edilmesi, ancak öncelik Arda Turan’a verilip 13 Nisan günü saat 11.00’da hazır edilmesi istendi.

ARDA TURAN’A ULAŞAMADILAR

Tüm bunlara rağmen polis ekipleri bahsi geçen tarihe kadar Arda Turan’a ulaşamadıkları ortaya çıktı. Yapılan yazışmada ise şu ifadeler yer aldı:

”Sayın Cumhuriyet Savcısı, Şube Müdürlüğümüz görevlilerine dosya içeriğinde müşteki olarak isimleri geçen şahısların ifadelerinin Cumhuriyet Başsavcılığında alınması için hazır edilmesi öncelikle 13.04.2023 günü saat: 11.00'da Arda TURAN isimli şahsa ulaşılarak hazır edilmesi talimatı verilmiş, Arda TURAN isimli şahıs ile herhangi bir şekilde irtibata geçilmemiş, 12.04.2023 günü Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşmede; tesis edilen iş ve işlemlerle ilgili olarak tanzim edilen tüm evrakların ve elde edilen delillerin olduğu haliyle tahkikatın devam ettirilebilmesi için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi talimatı verilmiştir”