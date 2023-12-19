- Asayiş

Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi

Kocaeli'de ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşıp, hızla ilerleyen TIR, cep telefonu ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı
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Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi mask
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Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACD 393 plakalı TIR, ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu otoyolda şerit değiştirerek hızla ilerledi. TIR, arkasından gelen ve yasal sınır içinde 136 kilometre hızla giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yasal sınır içinde 136 kilometre hızla ilerlediği, TIR'ın otomobilden daha hızlı gittiği görüldü.

19 Ara 2023 - 15:07 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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