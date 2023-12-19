Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACD 393 plakalı TIR, ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu otoyolda şerit değiştirerek hızla ilerledi. TIR, arkasından gelen ve yasal sınır içinde 136 kilometre hızla giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yasal sınır içinde 136 kilometre hızla ilerlediği, TIR'ın otomobilden daha hızlı gittiği görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.