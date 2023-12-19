Tutuş'un borç eleştirisine Devrim Bal'dan enflasyon hatırlatması!

İzmit Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı bugün saat 15.00'da Belsa Plaza B blok belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılmaması nedeniyle meclise Çetin Sarıca başkanlık yaptı. SGK’nın onay vermesi üzerine borçlarını ödemek için 10 adet arazinin SGK’ya devredilmesi hakkında mecliste karar alınacak. Bahese konu araziler ile ilgili Muharrem Tutuş muhtarların fikirlerini alınmasını talep etti. Ayrıca belediyenin geçmiş borçları bugünkü borçlar ile kıyaslandı. Konuyla ilgili söz alan CHP Meclis üyesi Devrim Bal, geçmişte bahse konu arazilerin muhtarların tepkisine rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım arazisinden sanayi arazisine çerilmesini dile getirerek borçalar hakkında ise bugünkü enflasyonla geçmişteki enflasyonun aynı olmadığını vurguladı. Başkanvekili Çetin Sarıca ise muhtarların görüşlerini almak için meclise 15 dakika ara verdi.

GEÇMİŞ BORÇLARLA BUGÜNKÜ BORÇLARI KIYASLADI

Mecliste söz alan AKP Grupbaşkanvekili Muharrem Tutuş, "Bugünkü madde ile ilgili muhtarlarımız da burada ama muhtarlarımızla hiçbir iletişim kurulmadığını öğrendik. Muhtarlarımız bilgilendirilmediğini ifade etti. Bu yerler daha önceki meclis gündemlerimizde de görüşülmüş hem bizlerin meclis üyeleri tarafından ortak kararlarla yerlerinde tespiti yapılmış ve satılmaması daha uygundur diye bir karar alınmış. Dolayısıyla kendi kararlarımızla çelişmiş oluyoruz. Bu borçlar eski borçlar diye bir haber de okuduk. 2019'daki borç 15 milyon iken yapılandırılmadığı için faiziyle 30 milyona yakın ama bugün geldiğimiz noktada 91 milyon civarında belediyenin borcu bulunuyor. BEKAŞ'ın SGK borcu 13 milyondan 335 milyona yükselmiş. Sarbaş'ın borcu 10 milyona yaklaşmış. Bunun yanında bizler cumhur ittifakı olarak 5 yıldır söylüyoruz bilançoları düzeltmek için elimizden ne geliyorsa yaparız dedik. Sağlıklı bir bütçemiz olsun diye defalarca konuştuk. Ancak 5 yıldır çok çeşitli tarım üzerine belediye başkanının tabiri ile dünyadaki kıtlığın bile önüne geçmiş bir belediyeden bugün geldiğimiz noktada kırsaldaki yerlerin neredeyse birçoğu satılmış durumda olmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

"NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

Burada nasılsa bu tarım alanlarının ortak kararlarla bu yerler satılmasın diye konuşulmuşken yine aynı kararın alınmasını temenni ederim. Şuanda sayın başkan bugün bile meclise gelemedi. Ne kadar önemli işi var bilemiyorum. İdari olarak bu konularla alakalı ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyoruz. Belki de billbordları hazırdır bilemiyorum.

"KIRSAL YERLER LİSTEDEN ÇIKARILSIN"

Gelinen noktada maşallah neyi eleştirdiyse bunların tamamını yaparak kendisini belediyeden uğurluyoruz gibi görünüyor. Alacağımız karar da SGK borcunu azaltmak için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün muhtarların da görüşlerini alarak karar alınmasını temenni ederim. Bugün hem başkan yok bu kadar önemli bir konuda hem de yeterli sayı yok ama biz yeterli sayıyı tamamlamak adına destek olacağız. Birçok yeri sattınız ama bu kırsaldaki yerlerin listeden çıkmasını istiyorum" dedi.

"BAHSE KONU YERLER TARIM ARAZİSİ DEĞİL"

Konuyla ilgili Çetin Sarıca: "Bahse konu garimenkul sayısı düşürüldü zaten. Bahse konu yerler büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışma ile sanayi parseli ilan edildi. Bu parseller de tarımsal faliyet söz konusu değil. İzmit Belediye'sinin tüm bu süreçle alakalı daha iyi bir hizmet için gündeme getirilmiştir. Buralar arazidir. Komisyondan geldiği şekilde oylamak istiyorum" dedi.

"GEÇMİŞTE MUHTARLARIN SÖZ HAKKI OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Tutuş'a yanıt veren CHP Meclis üyesi Devrim Bal: "Ne yazık ki bir hafta içerisinde komisyon toplanamadı. Daha sonra toplantı günü birden önümüze geldi orada da muhtarlar söz konusu olmadı. Aldığımız karar mevcut değil görüşmemiz devamı diye konuşuldu. Prensip olarak karşıyız arsaların satılmasına dün olduğu gibi bugün de karşıyız ama belediyenin geldiği durum ortada bu nedenle daha fazla mağdur olunmaması gerekiyor. Geçmişte muhtarların görüşleri çok alınmadığını gördüğümüz için büyükşehir belediyesi tarafından muhtarların hayır demesine rağmen tarım arazileri sanayi arazisine çevirildi ne yazık ki. Prensip olarak hala gönlümüz satmaktan yana değil ama şuanki durumu çözmek adına böyle bir adım atmak zorundayız. BEKAŞ ve belediyenin borcundan söz edildi o dönem ki asgari ücretle şimdiki asgari ücret bir değil. Ciddi bir artış var" şeklinde konuştu.